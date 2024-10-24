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Спроба Путіна отримати від БРІКС підтримку війни проти України провалилася, - речник ЄС

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Спроба російського диктатора Володимира Путіна отримати від БРІКС підтримку війни проти України провалилася. Саміт у Казані став прикладом ізоляції Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Європейського Союзу Пітера Стано під час брифінгу.

Він зазначив, що в ЄС взяли до уваги декларацію саміту БРІКС у Казані. За словами речника, саміт був спробою Путіна зловжити ротаційним головуванням Росії в БРІКС, щоб спробувати вийти з міжнародної ізоляції.

На думку Стано, спроба Росії отримати підтримку війни проти України була провальною.

"Якщо ми поглянемо на Казанську декларацію, в ній немає єдиної позиції щодо триваючої агресивної війни Росії проти України, натомість вона містить посилання на "національні позиції" країн-членів. Таке посилання демонструє, що спроба РФ отримати будь-яку підтримку (війни проти України, - ред.) у форматі БРІКС провалилася знову", - сказав Стано.

Речник ЄС додав, що така позиція країн членів БРІКС є ще одним прикладом міжнародної ізоляції Росії через війну в Україні.

Він також заявив, що ЄС не сприймає пункти декларації БРІКС щодо "односторонніх неправомірних" санкцій. Стано наголосив, що обмеження ЄС є обгрунтованими та застосовуються проти людей і країн, які є порушниками міжнародного права.

 

Саміт БРІКС у Казані

З 22 по 24 жовтня у російській Казані проходив саміт країн БРІКС (це група, до якої входять 10 країн - Росія, Бразилія, Індія, Китай, Південна Африка, Саудівська Аравія, ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія).

На саміт у Росії приїхали понад 20 лідерів, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генсек НАТО Антоніу Гутерріш.

Напередодні учасники саміту ухвалили спільну декларацію, де згадали Україну.

Президент України Володимир Зеленський різко висловився про саміт БРІКС, наголосивши, що поки йде саміт, з Північної Кореї переміщують війська ближче до фронту в Україні.

Детальніше про російський саміт БРІКС у Казані - у матеріалі РБК-Україна.

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