Попытка Путина получить от БРИКС поддержку войны против Украины провалилась, - спикер ЕС

Он отметил, что в ЕС приняли во внимание декларацию саммита БРИКС в Казани. По словам спикера, саммит был попыткой Путина злоупотребить ротационным председательством России в БРИКС, чтобы попытаться выйти из международной изоляции.

По мнению Стано, попытка России получить поддержку войны против Украины была провальной.

"Если мы взглянем на Казанскую декларацию, в ней нет единой позиции относительно продолжающейся агрессивной войны России против Украины, она содержит ссылку на "национальные позиции" стран-членов. Такая ссылка демонстрирует, что попытка РФ получить любую поддержку (войны против Украины-, ред.) в формате БРИКС провалилась снова", - сказал Стано.

Спикер ЕС добавил, что такая позиция стран членов БРИКС является еще одним примером международной изоляции России из-за войны в Украине.

Он также заявил, что ЕС не воспринимает пункты декларации БРИКС по "односторонним неправомерным" санкциям. Стано подчеркнул, что ограничения ЕС обоснованы и применяются против людей и стран, которые являются нарушителями международного права.