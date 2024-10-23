Саміт БРІКС. Чи згадали про Україну в підсумковій декларації

У російській Казані пройшов саміт БРІКС. У ньому взяли участь лідери Китаю, Індії та низки країн Глобального Півдня.

За результатами БРІКС учасники підписали спільну декларацію у якій згадала і Україну. При цьому війну в Україні вони назвали українською кризою.

Росія та інші учасники заявили, що згодні з тим, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН у всій їхній повноті та взаємопов'язаності.

"Ми із задоволенням відзначаємо відповідні пропозиції про посередництво і добрі послуги, покликані забезпечити мирне врегулювання конфлікту за допомогою діалогу і дипломатії", - сказано у тексті декларації.

Саміт БРІКС в Казані

БРІКС - це група з 10 країн, до складу якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Саудівська Аравія, ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія. БРІКС часто розглядається як платформа для зміцнення глобального багатополярного порядку, де ці країни намагаються зменшити домінування США і ЄС.