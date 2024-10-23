Саміт БРІКС. Чи згадали про Україну в підсумковій декларації
У російській Казані пройшов саміт БРІКС. У ньому взяли участь лідери Китаю, Індії та низки країн Глобального Півдня.
Як повідомляє РБК-Україна, текст декларації з'явився на сайті Кремля.
За результатами БРІКС учасники підписали спільну декларацію у якій згадала і Україну. При цьому війну в Україні вони назвали українською кризою.
Росія та інші учасники заявили, що згодні з тим, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН у всій їхній повноті та взаємопов'язаності.
"Ми із задоволенням відзначаємо відповідні пропозиції про посередництво і добрі послуги, покликані забезпечити мирне врегулювання конфлікту за допомогою діалогу і дипломатії", - сказано у тексті декларації.
Саміт БРІКС в Казані
БРІКС - це група з 10 країн, до складу якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Саудівська Аравія, ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія. БРІКС часто розглядається як платформа для зміцнення глобального багатополярного порядку, де ці країни намагаються зменшити домінування США і ЄС.
Нещодавно Туреччина офіційно подала заявку на вступ до БРІКС.
Раніше ми писали, що з 22 по 24 жовтня проходить черговий саміт БРІКС. У ньому візьмуть уасть понад 20 лідерів країн, включаючи лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Також до Казані приїхав і генсек ООН Антоніу Гутерріш.
Водночас, низка ЗМІ писали про те, що російський диктатор Володимир Путін використовує саміт БРІКС у своїх цілях. Він хоче ослабити Захід та Україну.
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