Спроба прориву в Куп'янськ і найгарячіші напрямки боїв: Генштаб оновив зведення

Станом на 16:00 четверга, 8 січня, на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. Найгарячішими є Покровський і Гуляйпільський напрямки, де загалом зафіксовано 28 ворожих штурмів.

Від обстрілів ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Кучерівка, Студенок, Біла Береза, Рижівка, Нескучне Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили два штурми окупантів. Крім того, РФ здійснила 51 обстріл позицій українських оборонців і населених пунктів, зокрема один - з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано п’ять ворожих атак, досі тривають три з них в районах населених пунктів Бургуватка, Вільча, Фиголівка.

На Куп’янському напрямку ворог один раз невдало намагався атакувати у бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку відбулося три ворожих атаки в напрямку населених пунктів Дробишеве та Ставки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському та Краматорському напрямках наступальних дій росіян не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку відбулось вісім штурмів окупантів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 18 спроб атакувати в районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Сили оборони вже відбили 16 ворожих атак.

На Олександрівському напрямку ворог наступає у районах населених пунктів Вербове, Вишневе, Злагода, Рибне, Єгорівка. Українські оборонці відбили три штурми РФ, ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 10 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в районі Варварівки. Досі тривають два боєзіткнення. Ворожих авіаударів зазнали Юльївка, Різдвянка, Гірке, Верхня Терса, Любицьке та Залізничне.

На Оріхівському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку росіяни здійснили одну невдалу спробу штурму в районі Антонівського мосту.