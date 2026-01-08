Попытка прорыва в Купянск и самые горячие направления боев: Генштаб обновил сводку
По состоянию на 16:00 четверга, 8 января, на фронте произошло 54 боевых столкновения. Самыми горячими являются Покровское и Гуляйпольское направления, где в целом зафиксировано 28 вражеских штурмов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ в Telegram.
От обстрелов вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Кучеровка, Студенок, Белая Береза, Рыжевка, Нескучное Сумской области.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отбили два штурма оккупантов. Кроме того, РФ осуществила 51 обстрел позиций украинских защитников и населенных пунктов, в том числе один - из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано пять вражеских атак, до сих пор продолжаются три из них в районах населенных пунктов Бурговатка, Вильча, Фиголевка.
На Купянском направлении враг один раз неудачно пытался атаковать в сторону Купянска.
На Лиманском направлении произошло три вражеских атаки в направлении населенных пунктов Дробышево и Ставки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Славянском и Краматорском направлениях наступательных действий россиян не зафиксировано.
На Константиновском направлении состоялось восемь штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка.
На Покровском направлении россияне совершили 18 попыток атаковать в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное. Силы обороны уже отбили 16 вражеских атак.
На Александровском направлении враг наступает в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Злагода, Рыбное, Егоровка. Украинские защитники отбили три штурма РФ, еще три боестолкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении состоялось 10 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в районе Варваровки. До сих пор продолжаются два боестолкновения. Вражеским авиаударам подверглись Юльевка, Риздвянка, Горькое, Верхняя Терса, Любицкое и Зализничное.
На Ореховском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
На Приднепровском направлении россияне совершили одну неудачную попытку штурма в районе Антоновского моста.
Дедлайн по Купянску
Напомним, российским войскам поставили цель - снова "взять" город Купянск на Харьковщине. Новый дедлайн: до февраля 2026 года.
Отметим, в РФ уже несколько раз сообщали об оккупации города, когда украинские Силы обороны подтверждали свой контроль над Купянском.