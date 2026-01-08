Попытка прорыва в Купянск и самые горячие направления боев: Генштаб обновил сводку

По состоянию на 16:00 четверга, 8 января, на фронте произошло 54 боевых столкновения. Самыми горячими являются Покровское и Гуляйпольское направления, где в целом зафиксировано 28 вражеских штурмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ в Telegram .

От обстрелов вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Кучеровка, Студенок, Белая Береза, Рыжевка, Нескучное Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отбили два штурма оккупантов. Кроме того, РФ осуществила 51 обстрел позиций украинских защитников и населенных пунктов, в том числе один - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано пять вражеских атак, до сих пор продолжаются три из них в районах населенных пунктов Бурговатка, Вильча, Фиголевка.

На Купянском направлении враг один раз неудачно пытался атаковать в сторону Купянска.

На Лиманском направлении произошло три вражеских атаки в направлении населенных пунктов Дробышево и Ставки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском и Краматорском направлениях наступательных действий россиян не зафиксировано.

На Константиновском направлении состоялось восемь штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка.

На Покровском направлении россияне совершили 18 попыток атаковать в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное. Силы обороны уже отбили 16 вражеских атак.

На Александровском направлении враг наступает в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Злагода, Рыбное, Егоровка. Украинские защитники отбили три штурма РФ, еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении состоялось 10 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в районе Варваровки. До сих пор продолжаются два боестолкновения. Вражеским авиаударам подверглись Юльевка, Риздвянка, Горькое, Верхняя Терса, Любицкое и Зализничное.

На Ореховском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении россияне совершили одну неудачную попытку штурма в районе Антоновского моста.