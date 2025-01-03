Спроба підкупу прокурорів ОГП: екс-чиновнику та його співучаснику винесли вирок

Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі про спробу підкупу прокурорів Офісу генпрокурора. Колишній чиновник та його співучасник вирушать до в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВАКС та САП.

За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про Олега Гальченка-Авілова та Ігоря Осиповича.

Колегія суддів ВАКС 3 січня оголосила обвинувальний вирок колишньому начальнику відділу одного з підрозділів Офісу генерального прокурора та його пособнику. Їх викрили на підбурюванні до корупції й пособництві в наданні хабаря начебто керівництву ОГПУ.

Фігуранти намагалися закрити кримінальну справу та повернути підприємцю вилучене під час обшуків майно (комп’ютерну техніку, автомобілі Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover).

Експосадовця суд визнав винуватим та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 6,5 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки. Суд також конфіскував 60 100 доларів.

ВАКС позбавив колишнього чиновника ОГПУ чину старшого радника юстиції.

Іншу особу (посередника) суд також визнав винуватим. Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років з конфіскацією половини майна.