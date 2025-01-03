Спроба підкупу прокурорів ОГП: екс-чиновнику та його співучаснику винесли вирок
Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі про спробу підкупу прокурорів Офісу генпрокурора. Колишній чиновник та його співучасник вирушать до в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВАКС та САП.
За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про Олега Гальченка-Авілова та Ігоря Осиповича.
Колегія суддів ВАКС 3 січня оголосила обвинувальний вирок колишньому начальнику відділу одного з підрозділів Офісу генерального прокурора та його пособнику. Їх викрили на підбурюванні до корупції й пособництві в наданні хабаря начебто керівництву ОГПУ.
Фігуранти намагалися закрити кримінальну справу та повернути підприємцю вилучене під час обшуків майно (комп’ютерну техніку, автомобілі Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover).
Експосадовця суд визнав винуватим та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 6,5 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки. Суд також конфіскував 60 100 доларів.
ВАКС позбавив колишнього чиновника ОГПУ чину старшого радника юстиції.
Іншу особу (посередника) суд також визнав винуватим. Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років з конфіскацією половини майна.
Що відомо про справу
Нагадаємо, у січні 2022 року НАБУ викрило на хабарі заступника начальника одного з відділів Офісу генерального прокурора та його посередника.
За даними слідства, посадовець ОГПУ запропонував бізнесмену за винагороду вирішити його проблеми, пов’язані з кримінальним переслідуванням. Працівник Офісу генпрокурора обіцяв, що доб’ється повернення майна та закриття справи.
За свої "послуги" він попросив спочатку 100 тисяч доларів, які нібито повинен був передати керівництву ОГП. Згодом ціна виросла до 150 тисяч доларів.
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