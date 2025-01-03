ua en ru
Пт, 03 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Попытка подкупа прокуроров ОГП: экс-чиновнику и его соучастнику вынесли приговор

Киев, Пятница 03 января 2025 13:43
UA EN RU
Попытка подкупа прокуроров ОГП: экс-чиновнику и его соучастнику вынесли приговор Фото: суд вынес приговор по делу о попытке подкупа прокуроров ОГП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Высший антикоррупционный суд вынес приговор по делу о попытке подкупа прокуроров Офиса генпрокурора. Бывший чиновник и его соучастник отправятся в тюрьму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАКС и САП.

По информации источников РБК-Украина, речь идет об Олеге Гальченко-Авилове и Игоре Осиповиче.

Коллегия судей ВАКС 3 января огласила обвинительный приговор бывшему начальнику отдела одного из подразделений Офиса генерального прокурора и его пособнику. Их уличили в подстрекательстве к коррупции и пособничестве в предоставлении взятки якобы руководству ОГПУ.

Фигуранты пытались закрыть уголовное дело и вернуть предпринимателю изъятое во время обысков имущество (компьютерную технику, автомобили Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover).

Экс-чиновника суд признал виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. Суд также конфисковал 60 100 долларов.

ВАКС лишил бывшего чиновника ОГПУ чина старшего советника юстиции.

Другое лицо (посредника) суд также признал виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией половины имущества.

Что известно о деле

Напомним, в январе 2022 года НАБУ разоблачило на взятке заместителя начальника одного из отделов Офиса генерального прокурора и его посредника.

По данным следствия, чиновник ОГПУ предложил бизнесмену за вознаграждение решить его проблемы, связанные с уголовным преследованием. Работник Офиса генпрокурора обещал, что добьется возвращения имущества и закрытия дела.

За свои "услуги" он попросил сначала 100 тысяч долларов, которые якобы должен был передать руководству ОГП. Впоследствии цена выросла до 150 тысяч долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
САП Коррупция Офис Генпрокурора
NEWS
СМИ узнали дату следующего заседания в формате "Рамштайн"
СМИ узнали дату следующего заседания в формате "Рамштайн"
DAILY
Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты