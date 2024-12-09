Сприяти та не розголошувати: в Україні змінять порядок негласних розшукових дій на пошті

Проєктом закону передбачається, що керівники та працівники оператора поштового зв’язку повинні забезпечити умови для проведення негласної слідчої (розшукової) дії та не розголошувати факт її проведення чи отриману інформацію.

Пропонується внесення змін до статей 258, 261, 262 КПК України в частині приведення термінології, що застосовується у цих статтях, у відповідність до закону "Про поштовий зв’язок".

Обґрунтування законопроєкту

Як зазначають автори проєкту, на сьогодні організацію і проведення негласних слідчих (розшукових) дій із накладення арешту на кореспонденцію та огляду і виїмки кореспонденції на законодавчому рівні врегульовано положеннями Кримінального процесуального кодексу України, а саме статями 258, 261 та 262.

Водночас о з моменту набрання чинності КПК України у 2012 році і до цього часу редакція зазначених норм не зазнавала змін.

Верховною Радою України прийнято закон України "Про поштовий зв’язок” (введений в дію 25 травня 2023 року), яким запроваджено нові організаційні основи діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, змінено регулювання правовідносин між органами державної влади та операторами поштового зв’язку, користувачами їх послуг, внесено низку змін до термінології у зазначеній сфері тощо.

"Враховуючи, що врегулювання загальних процедур організації та проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій нерозривно пов’язане зі спеціальним законодавством у сфері надання послуг поштового зв’язку, виникає об’єктивна потреба у внесенні змін до окремих статей Глави 21 КПК України, зокрема до статей, які регулюють порядок організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо поштової кореспонденції", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.