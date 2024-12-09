Содействовать и не разглашать: в Украине изменят порядок негласных розыскных действий на почте

Проектом закона предусматривается, что руководители и работники оператора почтовой связи должны обеспечить условия для проведения негласного следственного (розыскного) действия и не разглашать факт его проведения или полученную информацию.

Предлагается внести изменения в статьи 258, 261, 262 УПК РФ в части приведения терминологии, применяемой в этих статьях, в соответствие с законом "О почтовой связи".

Обоснование законопроекта

Как отмечают авторы проекта, на сегодняшний день организация и проведение негласных следственных (розыскных) действий по наложению ареста на корреспонденцию и осмотра и выемки корреспонденции на законодательном уровне урегулированы положениями Уголовного процессуального кодекса Украины, а именно статьями 258, 261 и 262.

В то же время с момента вступления в силу УПК Украины в 2012 году и до этого времени редакция указанных норм не претерпевала изменений.

Верховной Радой Украины принят закон Украины "О почтовой связи" (введен в действие 25 мая 2023 года), которым введены новые организационные основы деятельности в сфере предоставления услуг почтовой связи, изменено регулирование правоотношений между органами государственной власти и операторами почтовой связи, пользователями их услуг, внесен ряд изменений в терминологию в данной сфере и т.п.

"Учитывая, что урегулирование общих процедур организации и проведения соответствующих негласных следственных (розыскных) действий неразрывно связано со специальным законодательством в сфере предоставления услуг почтовой связи, возникает объективная потребность во внесении изменений в отдельные статьи Главы 21 КПК Украины, в частности к статьям, регулирующим порядок организации и проведения негласных следственных (розыскных) действий по почтовой корреспонденции", - говорится в пояснительной записке к проекту.