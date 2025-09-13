Спринти у Формулі-1 стають популярнішими: що чекає на фанатів до 2027 року

Спринти у Формулі-1: коротка історія

Спринтерські гонки дебютували у Формулі-1 у 2021 році. Спочатку серія проводила три такі заїзди на рік, а з 2023-го кількість збільшилася до шести.

Формат покликаний підвищити видовищність Гран-прі та надати більше контенту для глядачів на трасі та перед екранами.

Позитивна реакція фанатів і пілотів

"Мушу сказати, що, окрім деяких старших затятих фанатів, усі хочуть спринтерських вікендів. Промоутери наполягають на такому форматі, і тепер пілоти також зацікавлені", - заявив президент Формули-1 Стефано Доменікалі.

За його словами, спринтерські вікенди роблять чемпіонат більш динамічним, а вільні тренування та кваліфікаційні сесії додають темпу та обговорень ще з п’ятниці.

Погляд на 2027 рік

На сьогодні календар Формули-1 складається з 24 Гран-прі, а спринтерські гонки відбуваються лише на чверті етапів.

Тривають переговори щодо збільшення кількості спринтів приблизно до десяти вже у 2027 році.

Це рішення потребуватиме підтримки власника комерційних прав FOM, керівного органу FIA та команд.

Думка промоутерів

Боббі Епштейн з Circuit of the Americas зазначив, що спринтерський формат додає цінності квитку та робить вікенд більш насиченим для глядачів, хоча суттєвого зростання продажів він не відчув.

Тайлер Епп із Гран-прі Маямі підтвердив, що після введення спринтів відвідуваність у суботу зросла, і формат позитивно вплинув на популярність події.

Зростання підтримки спринтерських гонок та інтересу промоутерів і пілотів свідчить про те, що Формула-1 може значно змінити структуру Гран-прі вже до сезону 2027 року, роблячи вікенди більш динамічними та привабливими для глядачів.