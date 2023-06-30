Настоящая война отличается от того, что на бумаге: Милли о скорости контрнаступления ВСУ

Медленные темпы контрнаступления ВСУ не удивляют военных в США, потому что настоящая война отличается от того, что на бумаге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, которое привел журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter.

"Война на бумаге и настоящая война - разные вещи", - сказал Милли.

По его словам, то, что это происходит медленнее, чем предполагали другие люди, его совсем не удивляет. Он подчеркнул, что происходит медленное и постепенное продвижение ВСУ.

"Украина борется за свою жизнь, конечно, что это происходит немного медленно, но это часть природы войны", - добавил генерал.

Наступление ВСУ

Украинские военные продолжают проводить контрнаступательные действия в Украине. За это время бойцам удалось деоккупировать девять населенных пунктов, а именно Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки и Ровнополь.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты не всегда докладывают "наверх" о потере захваченных в Украине территорий. Потому что боятся руководства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продвижение украинских войск на фронте сейчас не проходит быстро. Осеннее контрнаступление ВСУ тоже начиналось подобным образом.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что администрация президента США Джо Байдена выступила за дальнейшую поддержку Украины, это должно позволить контрнаступление ВСУ гораздо более успешным и эффективным.