США будуть далі допомагати Україні, щоб контрнаступ ЗСУ був успішним, - Білий дім

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джона Кірбі , яку приводить CNN.

"Ми перебуваємо в постійному контакті, як я вже сказав, з нашими українськими колегами", - йдеться у заяві.

Кірбі додав, що Україна тримає США в курсі всього, а Вашингтон і далі робитиме все, що б допомогти ЗСУ в контрнаступі. Йдеться про навчання бригади, поради та інформацію.

"Я маю на увазі, що ми продовжуємо надавати їм підтримку, поки вони проходять через ці наступальні операції, але куди вони підуть і як швидко вони підуть, це справді залежатиме від них", - сказав представник Білого дому.

Як у Білому домі оцінюють контрнаступ ЗСУ

Кірбі сказав, що українські військові домоглися певного прогресу, але він підкреслив, що сама Україна заявляла, що домоглася не того, чого б хотілося.

"Знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно, і продовжуватимемо це робити", - додав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США.

Скільки ще може тривати війна в Україні

Кірбі не став відповідати на запитання, як довго ще може тривати війна. Він заявив, що всім би хотілося, що б вона закінчилася сьогодні.

"Це виглядає малоймовірним, але я не думаю, що у когось із нас є кришталева куля, яка могла б точно сказати нам, як довго це триватиме", - сказав Кірбі.

Наступ ЗСУ

Українські військові продовжують проводити контрнаступальні дії в Україні. За цей час бійцям вдалося деокупувати дев'ять населених пунктів, а саме Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки та Рівнопіль.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти не завжди доповідають "на гору" про втрату захоплених в Україні територій. Оскільки бояться керівництва.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що просування українських військ на фронті зараз не проходить швидко. Осінній контрнаступ ЗСУ теж починався подібним чином.