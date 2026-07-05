Справжня війна. У Путіна зробили неочікувану заяву про агресію проти України

Військова агресія Росії проти України вже не є так званою "СВО". Це вже справжня війна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речник російського диктатора Дмитра Пєскова, яку цитують російсбкі ЗМІ.
Пєсков заявив, що "СВО" нібито спочатку планувалася як операція, але тепер це вже справжня війна через втручання Заходу
"СВО" перетворилася на справжню війну через те, що у конфлікт втягнулися країни Заходу", - сказав він.
Речник Кремля також заявив, що далекобійні удари ЗСУ мають "терористичний характер.
Нагадаємо, ввечері 4 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у нього відбулася телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.
Український лідер привітав Трампа та всіх американців із 250-річчям США, а також висловив подяку за допомогу Україні. Крім того, сторони торкнулися ситуації на полях бою та дипломатії.
За словами Зеленського, є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки буде вирішальною.
Російський диктатор Володимир Путін вчора теж провів телефонну розмову з Трампом. Зокрема, сторони торкнулися теми війни в Україні.