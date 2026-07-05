Путін і Трамп провели телефонну розмову: говорили про війну в Україні
Диктатор РФ Володимир Путін у суботу 4 липня теж провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Він привітав його з Днем незалежності США, а також сторони торкнулися теми війни в Україні.
Про це заявив помічник диктатора РФ Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.
За словами Ушакова, розмова відбулася 4 липня і тривала 1 годину та 25 хвилин. Під час бесіди Путін привітав Трампа із 250-річчям незалежності США, а також обговорювалися інші теми.
"Розмова, це вже четверта цього року, була звісно не тільки протокольною, а й діловою і дуже конструктивною. Ця розмова дозволила відверто обговорити актуальні сюжети двостороннього та міжнародного порядку денного", - сказав помічник диктатора.
Щодо України і не тільки, з уст Ушакова прозвучали такі тези:
- Путін підтвердив Трампу запрошення відвідати РФ;
- президенти торкнулися теми війни в Україні, у тому числі з урахуванням участі Трампа в саміті НАТО в Туреччині 7-8 липня;
- Путін розповів Трампу про "реальну" ситуацію на полі бою (нібито наступ на всіх напрямках);
- Путін наголосив на доцільності політико-дипломатичного врегулювання війни в Україні, але з урахуванням принципових російських підходів;
- Трамп підтвердив готовність сприяти пошуку мирних рішень щодо України;
- спецпредставник Трампа Стів Віткофф та зять лідера США Джаред Кушнер будуть готові знову приїхати до Москви;
- Трамп нібито заявив про необхідність якнайшвидше закінчити війну в Україні для реалізації потенціалу співпраці РФ та США в економіці;
- Путін і Трамп домовилися залишатися на зв'язку та зателефонувати один одному найближчим часом;
- Путін і Трамп наголосили на важливості дбайливого ставлення до спільних сторінок історії Росії та США;
- Путін і Трамп у телефонній розмові особливо наголосили на союзництві Москви та Вашингтона в роки Другої світової війни.
При цьому зазначимо, що американська сторона поки що ніяк не коментувала розмову.
Розмова Зеленського та Трампа
Нагадаємо, увечері 4 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у нього відбулася телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.
Український лідер привітав Трампа та всіх американців із 250-річчям США, а також висловив подяку за допомогу Україні. Крім того, сторони торкнулися ситуації на полях бою та дипломатії.
"Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки буде вирішальною. Домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі", - наголосив глава держави.