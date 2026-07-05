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Путін і Трамп провели телефонну розмову: говорили про війну в Україні

01:29 05.07.2026 Нд
2 хв
Про що говорили Путін та Трамп за версією Кремля?
aimg Едуард Ткач
Путін і Трамп провели телефонну розмову: говорили про війну в Україні Фото: Володимир Путін та Дональд Трамп (Getty Images)
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Диктатор РФ Володимир Путін у суботу 4 липня теж провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Він привітав його з Днем незалежності США, а також сторони торкнулися теми війни в Україні.

Про це заявив помічник диктатора РФ Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

За словами Ушакова, розмова відбулася 4 липня і тривала 1 годину та 25 хвилин. Під час бесіди Путін привітав Трампа із 250-річчям незалежності США, а також обговорювалися інші теми.

"Розмова, це вже четверта цього року, була звісно не тільки протокольною, а й діловою і дуже конструктивною. Ця розмова дозволила відверто обговорити актуальні сюжети двостороннього та міжнародного порядку денного", - сказав помічник диктатора.

Щодо України і не тільки, з уст Ушакова прозвучали такі тези:

  • Путін підтвердив Трампу запрошення відвідати РФ;
  • президенти торкнулися теми війни в Україні, у тому числі з урахуванням участі Трампа в саміті НАТО в Туреччині 7-8 липня;
  • Путін розповів Трампу про "реальну" ситуацію на полі бою (нібито наступ на всіх напрямках);
  • Путін наголосив на доцільності політико-дипломатичного врегулювання війни в Україні, але з урахуванням принципових російських підходів;
  • Трамп підтвердив готовність сприяти пошуку мирних рішень щодо України;
  • спецпредставник Трампа Стів Віткофф та зять лідера США Джаред Кушнер будуть готові знову приїхати до Москви;
  • Трамп нібито заявив про необхідність якнайшвидше закінчити війну в Україні для реалізації потенціалу співпраці РФ та США в економіці;
  • Путін і Трамп домовилися залишатися на зв'язку та зателефонувати один одному найближчим часом;
  • Путін і Трамп наголосили на важливості дбайливого ставлення до спільних сторінок історії Росії та США;
  • Путін і Трамп у телефонній розмові особливо наголосили на союзництві Москви та Вашингтона в роки Другої світової війни.

При цьому зазначимо, що американська сторона поки що ніяк не коментувала розмову.

Розмова Зеленського та Трампа

Нагадаємо, увечері 4 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у нього відбулася телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.

Український лідер привітав Трампа та всіх американців із 250-річчям США, а також висловив подяку за допомогу Україні. Крім того, сторони торкнулися ситуації на полях бою та дипломатії.

"Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки буде вирішальною. Домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі", - наголосив глава держави.

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