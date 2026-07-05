Настоящая война. У Путина сделали неожиданное заявление об агрессии против Украины

Разговоры Трампа с Зеленским и Путиным

Напомним, вечером 4 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Украинский лидер поздравил Трампа и всех американцев с 250-летием США, а также поблагодарил за помощь Украине. Кроме того, стороны затронули ситуацию на полях боя и дипломатии.

По словам Зеленского, реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет решающей.

Российский диктатор Владимир Путин вчера тоже провел телефонный разговор с Трампом. В частности, стороны затронули тему войны в Украине.