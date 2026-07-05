Настоящая война. У Путина сделали неожиданное заявление об агрессии против Украины

Военная агрессия России против Украины уже не так называемая "СВО". Это уже реальная война.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикер российского диктатора Дмитрия Пескова, которое цитируют российские СМИ.
Песков заявил, что "СВО" якобы изначально планировалось как операция, но теперь это уже настоящая война из-за вмешательства Запада
"СВО" превратилась в настоящую войну из-за того, что в конфликт втянулись страны Запада", - сказал он.
Спикер Кремля также заявил, что дальнобойные удары ВСУ носят "террористический характер".
Напомним, вечером 4 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Украинский лидер поздравил Трампа и всех американцев с 250-летием США, а также поблагодарил за помощь Украине. Кроме того, стороны затронули ситуацию на полях боя и дипломатии.
По словам Зеленского, реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет решающей.
Российский диктатор Владимир Путин вчера тоже провел телефонный разговор с Трампом. В частности, стороны затронули тему войны в Украине.