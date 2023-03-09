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Справжня відплата. Українські спецпризначенці знищили дві російські ЗРК (відео)

Ілюстративне фото: українські спецпризначенці знищили дві російські ЗРК (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Спецпризначенці Служби безпеки України знищили російські зенітні ракетні комплекси "ТОР М2" та "С-300ВМ" за допомогою дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"У відповідь на кожен російський "ракетний удар возмєздія" ми завдамо ударів справжньої відплати - щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку!" - зазначають в СБУ.

Зазначимо, що "Тор-М2" - це всепогодний тактичний ЗРК, який може вести вогонь на ходу без зупинок, а "С-300ВМ" - це ППО, яка може вражати балістичні ракети малої та середньої дальності (до 2500 км), оперативно-тактичні та тактичні ракети, аеробалістичні та крилати ракети.

Нагадаємо, нещодавно СБУ знищила FPV-дроном російський вогнемет "Сонцепьок".

До того ж, українські військові показали, як відпрацювали безпілотниками по позиціях росіян.

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