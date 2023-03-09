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Настоящее возмездие. Украинские спецназовцы уничтожили две российские ЗРК (видео)

Иллюстративное фото: украинские спецназовцы уничтожили две российские ЗРК (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Елизавета Драбкина

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили российские зенитные ракетные комплексы "ТОР М2" и "С-300ВМ" с помощью дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В ответ на каждый российский "ракетный удар возмездия" мы нанесем удары настоящего расплаты - чтобы уничтожать оккупантов, их базы и технику!" - отмечают в СБУ.

Отметим, что "Тор-М2" - это всепогодный тактический ЗРК, который может вести огонь на ходу без остановок, а "С-300ВМ" - это ПВО, которое может поражать баллистические ракеты малой и средней дальности (до 2500 км), оперативно- тактические и тактические ракеты, аэробалистические и крылатые ракеты.

Напомним, недавно СБУ уничтожила FPV-дроном российский огнемет "Солнцепек".

К тому же, украинские военные показали, как отработали беспилотниками по позициям россиян.

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