Справжній люкс: дружина Зінченка показала, як носити білий костюм - хіт цього літа

У новому образі Влада зʼявилася в розкішному білому костюмі oversize-фасону, що миттєво притягує погляд.

Штани вільного крою мʼяко лягають по фігурі, піджак сидить трохи розслаблено, однак з чітко окресленими плечима - саме так зараз носять люксовий костюм.

Образ доповнює недбало вкладене волосся та природний макіяж, які ще більше підкреслюють effortless-естетику "тихої розкоші".

Чому саме білий?

Білий костюм - це тренд, що повернувся на подіуми з подвоєною силою. Він символізує чистоту, впевненість і незалежність.

Улітку 2025-го такий образ став синонімом класу: він освіжає, виглядає престижно та гармонійно контрастує з засмагою.

Влада Зінченко - не єдина, хто обирає білий тотал-лук: цей стиль активно підтримують світові інфлюенсерки та моделі, а стрітстайл-хроніки з Копенгагена й Парижа буквально заповнені подібними варіантами.

Влада Зінченко (скріншот)

Як і з чим носити білий костюм цього літа

Щоб білий костюм “грав”, стилісти радять дотримуватись простих, але важливих правил.

По-перше, не перевантажувати образ кольорами. Краще обрати нюдову білизну, мінімалістичні прикраси й сумку у пастельній гамі або металевому відтінку.

Як носити білий костюм цього літа (фото: instagram.com/juliesfi)

Взуття може бути як на підборах, так і на пласкій підошві - головне, щоб не було візуального “перегріву”.

По-друге, важливо стежити за якістю тканини: білий колір підкреслює як елегантність, так і всі похибки.

Як носити білий костюм цього літа (фото: instagram.com/tineandreaa)