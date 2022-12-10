Справжній "апокаліпсис", але не скрізь. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Опади

"Вночі у західних областях значний дощ та мокрий сніг, у східних областях невеликі опади, на решті території без істотних опадів; вдень у більшості областей дощі, лише у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях без опадів", - йдеться в повідомленні.

Туман та ожеледиця

У південних, центральних та східних областях вночі та вранці туман; на дорогах північної частини місцями ожеледиця.

Вітер

південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура

вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та у південній частині країни вночі 1-6° тепла, вдень 9-14° тепла, в Криму 15-17°.