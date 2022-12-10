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Справжній "апокаліпсис", але не скрізь. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 10 грудня, в Україні очікуються сніг, дощ та туман. Але опадів не передбачається у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

"Вночі у західних областях значний дощ та мокрий сніг, у східних областях невеликі опади, на решті території без істотних опадів; вдень у більшості областей дощі, лише у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях без опадів", - йдеться в повідомленні.

Туман та ожеледиця

У південних, центральних та східних областях вночі та вранці туман; на дорогах північної частини місцями ожеледиця.

Вітер

південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура

вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та у південній частині країни вночі 1-6° тепла, вдень 9-14° тепла, в Криму 15-17°.

Раніше синоптики попереджали, що з ночі 10 грудня в Україні очікуються сильні дощі, снігопади, вранці - туман, видимість до 500 метрів. Водіїв просили бути обережними за кермом.

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