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Настоящий "апокалипсис", но не везде. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 10 декабря, в Украине ожидается снег, дождь и туман. Но осадков не будет в Винницкой, Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

"Ночью в западных областях значительный дождь и мокрый снег, в восточных областях небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков; днем в большинстве областей дожди, только в Винницкой, Одесской и Николаевской областях без осадков", - говорится в сообщении.

Туман и гололед

В южных, центральных и восточных областях ночью и утром туман; на дорогах северной части местами гололедица.

Ветер

юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура

ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла, в Закарпатье и в южной части страны ночью 1-6° тепла, днем 9-14° тепла, в Крыму 15-17°.

Ранее синоптики предупреждали, что с ночи 10 декабря в Украине ожидаются сильные дожди, снегопады, утром - туман, видимость до 500 метров. Водителей просили быть осторожными за рулем.

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