Настоящий "апокалипсис", но не везде. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Осадки

"Ночью в западных областях значительный дождь и мокрый снег, в восточных областях небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков; днем в большинстве областей дожди, только в Винницкой, Одесской и Николаевской областях без осадков", - говорится в сообщении.

Туман и гололед

В южных, центральных и восточных областях ночью и утром туман; на дорогах северной части местами гололедица.

Ветер

юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура

ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла, в Закарпатье и в южной части страны ночью 1-6° тепла, днем 9-14° тепла, в Крыму 15-17°.