Справа Тимошенко: НАБУ завершило розслідування про хабарі депутатам

Зазначимо, що прізвище фігуранта у Бюро не називали, проте з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Слідство встановило, що торік у грудні підозрювана почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування.

Йшлося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування ("за" чи "проти"), утримання або ж неучасті.

У січні 2026 року керівниці депутатської фракції повідомили про підозру.