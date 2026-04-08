Дело Тимошенко: НАБУ завершило расследование о взятках депутатам

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Ее подозревают в подкупе депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Читайте также: "Все в шоке": Тимошенко готовит жалобу в ЕСПЧ после решения апелляции
Отметим, что фамилию фигуранта в Бюро не называли, однако из материалов дела понятно, что речь идет о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Следствие установило, что в декабре прошлого года подозреваемая начала договариваться с отдельными парламентариями о системе вознаграждений за лояльные голосования.
Речь шла об устойчивом механизме сотрудничества с выплатами наперед. Народные избранники должны были выполнять указания по голосованию ("за" или "против"), удержанию или неучастию.
В январе 2026 года руководительнице депутатской фракции сообщили о подозрении.
Уголовное производство против лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко началось в январе 2026 года и с самого начала сопровождалось резонансными событиями. 14 января НАБУ и САП объявили ей подозрение.
Тимошенко в ответ назвала обыски в ее офисе "пиар-ходом" и "политическим заказом".
16 января Высший антикоррупционный суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога более 33 миллионов гривен, который за нее сразу внесли.
Ранее сама политик заявляла, что ей заблокировали счета, из-за чего она не могла оплатить залог, и называла дело политически мотивированным.
21 января суд разрешил арестовать имущество Тимошенко, изъятое во время обысков, а также имущество, оформленное на ее мужа.
В то же время был отменен арест 6,3 тысяч долларов, изъятых во время обыска НАБУ, и эти средства вернули народному депутату.