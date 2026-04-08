RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дело Тимошенко: НАБУ завершило расследование о взятках депутатам

Дело Тимошенко: НАБУ завершило расследование о взятках депутатам

10:38 08.04.2026 Ср
2 мин
В НАБУ называют фамилии фигурантки, но обстоятельства дела указывают на лидера "Батькивщины"
Ирина Глухова
Фото: Юлия Тимошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Ее подозревают в подкупе депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Читайте также: "Все в шоке": Тимошенко готовит жалобу в ЕСПЧ после решения апелляции

Отметим, что фамилию фигуранта в Бюро не называли, однако из материалов дела понятно, что речь идет о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Следствие установило, что в декабре прошлого года подозреваемая начала договариваться с отдельными парламентариями о системе вознаграждений за лояльные голосования.

Речь шла об устойчивом механизме сотрудничества с выплатами наперед. Народные избранники должны были выполнять указания по голосованию ("за" или "против"), удержанию или неучастию.

В январе 2026 года руководительнице депутатской фракции сообщили о подозрении.

Что известно о деле Тимошенко

Уголовное производство против лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко началось в январе 2026 года и с самого начала сопровождалось резонансными событиями. 14 января НАБУ и САП объявили ей подозрение.

Тимошенко в ответ назвала обыски в ее офисе "пиар-ходом" и "политическим заказом".

16 января Высший антикоррупционный суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога более 33 миллионов гривен, который за нее сразу внесли.

Ранее сама политик заявляла, что ей заблокировали счета, из-за чего она не могла оплатить залог, и называла дело политически мотивированным.

21 января суд разрешил арестовать имущество Тимошенко, изъятое во время обысков, а также имущество, оформленное на ее мужа.

В то же время был отменен арест 6,3 тысяч долларов, изъятых во время обыска НАБУ, и эти средства вернули народному депутату.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
