Справа Тимошенко: НАБУ завершило розслідування про хабарі депутатам

10:38 08.04.2026 Ср
2 хв
У НАБУ називають прізвища фігурантки, але обставини справи вказують на лідерку "Батьківщини" 
aimg Ірина Глухова
Фото: Юлія Тимошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Її підозрюють у підкупі депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

Читайте також: "Всі в шоці": Тимошенко готує скаргу до ЄСПЛ після рішення апеляції

Зазначимо, що прізвище фігуранта у Бюро не називали, проте з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Слідство встановило, що торік у грудні підозрювана почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування.

Йшлося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування ("за" чи "проти"), утримання або ж неучасті.

У січні 2026 року керівниці депутатської фракції повідомили про підозру.

Що відомо про справу Тимошенко

Кримінальне провадження проти лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко розпочалося у січні 2026 року і від самого початку супроводжувалося резонансними подіями. 14 січня НАБУ та САП оголосили їй підозру.

Тимошенко у відповідь назвала обшуки в її офісі "піар-ходом" і "політичним замовленням".

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави понад 33 мільйони гривень, яку за неї одразу внесли.

Раніше сама політикиня заявляла, що їй заблокували рахунки, через що вона не могла сплатити заставу, та називала справу політично вмотивованою.

21 січня суд дозволив арештувати майно Тимошенко, вилучене під час обшуків, а також майно, оформлене на її чоловіка.

Водночас було скасовано арешт 6,3 тисяч доларів, вилучених під час обшуку НАБУ, і ці кошти повернули народній депутатці.

Росія хоче створити "буферну зону" на Вінничині, - Паліса
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла