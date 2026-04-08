ua en ru
Ср, 08 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Дело Тимошенко: НАБУ завершило расследование о взятках депутатам

2 мин
В НАБУ называют фамилии фигурантки, но обстоятельства дела указывают на лидера "Батькивщины"
aimg Ирина Глухова
Фото: Юлия Тимошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Ее подозревают в подкупе депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Отметим, что фамилию фигуранта в Бюро не называли, однако из материалов дела понятно, что речь идет о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Следствие установило, что в декабре прошлого года подозреваемая начала договариваться с отдельными парламентариями о системе вознаграждений за лояльные голосования.

Речь шла об устойчивом механизме сотрудничества с выплатами наперед. Народные избранники должны были выполнять указания по голосованию ("за" или "против"), удержанию или неучастию.

В январе 2026 года руководительнице депутатской фракции сообщили о подозрении.

Что известно о деле Тимошенко

Уголовное производство против лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко началось в январе 2026 года и с самого начала сопровождалось резонансными событиями. 14 января НАБУ и САП объявили ей подозрение.

Тимошенко в ответ назвала обыски в ее офисе "пиар-ходом" и "политическим заказом".

16 января Высший антикоррупционный суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога более 33 миллионов гривен, который за нее сразу внесли.

Ранее сама политик заявляла, что ей заблокировали счета, из-за чего она не могла оплатить залог, и называла дело политически мотивированным.

21 января суд разрешил арестовать имущество Тимошенко, изъятое во время обысков, а также имущество, оформленное на ее мужа.

В то же время был отменен арест 6,3 тысяч долларов, изъятых во время обыска НАБУ, и эти средства вернули народному депутату.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАБУ Батьківщина САП Тимошенко
