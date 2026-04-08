Дело Тимошенко: НАБУ завершило расследование о взятках депутатам

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Ее подозревают в подкупе депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Отметим, что фамилию фигуранта в Бюро не называли, однако из материалов дела понятно, что речь идет о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Следствие установило, что в декабре прошлого года подозреваемая начала договариваться с отдельными парламентариями о системе вознаграждений за лояльные голосования.

Речь шла об устойчивом механизме сотрудничества с выплатами наперед. Народные избранники должны были выполнять указания по голосованию ("за" или "против"), удержанию или неучастию.

В январе 2026 года руководительнице депутатской фракции сообщили о подозрении.