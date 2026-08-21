Справу щодо викрадених українських інкасаторів в Угорщині розкрито на 95%, - посол Шандор

Захоплення українських інкасаторів на території Угорщини кваліфікують як тероризм, організований російською розвідкою. Людей і гроші вже повернули, а справа вийшла на фінальну стадію.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Угорщині Федір Шандор.

На якому етапі справа

За словами Шандора, справу розкрито на 95%, залишилося 5%: і це покарання тих, хто вчинив цей злочин. Посол кваліфікує подію як тероризм за міжнародними нормами. У цьому випадку проти фінансової сфери та проти людей.

Він наголосив, що людям безпосередньо вкололи різноманітні транквілізатори, і за цим стоїть російська розвідка. Йшлося про напад на людей, приниження гідності, завдання фізичної шкоди та пошкодження транспортних засобів.

Що вже вдалося зробити

Наразі повернуто людей, транспортні засоби та фінансові заощадження. Крім того, скасовано депортацію для постраждалих.

Нова фаза розслідування

За словами посла, тепер настала нова фаза, і угорська сторона в цьому дуже активна - навіть активніша, ніж українська. Вона прагне зняти з себе репутаційні ризики, завдані своїй банківській сфері.

"Фактично на території Угорщини було піратство, а держава не змогла проконтролювати, і навпаки - сприяла цьому піратству. Завтра якийсь угорський транспорт можна буде зловити на території Словаччини чи Польщі. Це порушення всіх норм", - зазначив Шандор.

Посол припустив, що у справі можуть прозвучати гучні імена.

"Я думаю, ми почуємо фантастично високі прізвища тих, хто давав особисті накази. Навіть офіцери не хотіли їх виконувати", - додав він.