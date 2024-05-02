Справу щодо розтрати 225 млн гривень заводу "Артем" скерували до суду

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) скерував до суду обвинувальний акт щодо розтрати понад 225 млн гривень при закупівлі устаткування для серійного виробництва корпусів 152/155-мм снарядів державною акціонерною холдинговою компанією "Артем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2017 році іноземний підприємець, дізнавшись про виділення фінансування на технічне переоснащення та реконструкцію виробничих потужностей ДАХК "Артем", розробив план заволодіння цими коштами.

Для реалізації плану особа вступила у злочинну змову з низкою посадовців, зокрема із заступником міністра.

Своєю чергою ці посадовці забезпечили укладання контракту на закупівлю устаткування для ДАХК "Артем" з наперед визначеною компанією, яка була зареєстрована організатором схеми в США за видом діяльності "вантажні перевезення", однак мала усі ознаки фіктивності.

Для приховання цього факту та з метою усунути конкурентів, компанії створили образ сертифікованого постачальника оборонної продукції для Міноборони США та суттєво завищили її показники продуктивності.

Як наслідок, на рахунок цієї компанії державна компанія перерахувала 8,3 млн доларів - половину від вартості укладеного контракту, які вже наступного дня були перераховані на рахунок іншої компанії, якою кошти використано на інші потреби, не пов'язані з виконанням контракту.

Такі дії завдали державній компанії "Артем" збитків на суму понад 225 млн гривень.

Дії організатора схеми, який переховується за кордоном, кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Заступнику міністра економічного розвитку і торгівлі України інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, директору департаменту зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу ДАХК "Артем" - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та директору український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації" (Український центр "Безпека") - ч. 5 ст. 191 КК України (посади зазначені на момент вчинення злочину).

Крім того, прокурором САП заявлено позов до обвинувачених про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.