Справу нардепа Шуфрича та його експомічника скеровано до суду: що відомо

Обвинувальний акт стосовно екснардепа "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича та його помічника скерували до суду. Вони звинувачуються у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення влади, зміни державних кордонів. Шуфричу також інкриміновано державну зраду.

За частиною 3 ст. 110-2 КК України обом загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Оскільки Шуфрича звинуватили й у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), його можуть засудити до 15 років за ґратами.



Слідство встановило, що обвинувачені разом з іншими довіреними екснардепу особами після російської окупації Криму забезпечили неправомірну реєстрацію нерухомості - будинку та земельної ділянки в смт Сімеїз за законами РФ. Відомо, що це майно Шуфрич придбав у 2013 році через підконтрольне підприємство та довірених осіб.



Повідомляється, що вже у 2016 році з метою охорони майна на тимчасово окупованому півострові Шуфрич та його помічник організували укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в Криму - "ФГУП "Охрана" росгвардії по Республіці Крим".



"В подальшому вони організували передачу та перерахування росгвардії РФ, яка бере участь у війні проти України, понад 648 700 російських рублів за охорону майна", - йдеться у заяві Генпрокуратури.



Правоохоронці заявили, що окрім цього, колишній народний депутат України був завербований ФСБ РФ та виконував завдання одного з ексзаступників секретарів РНБО. Своєю чергою він у 2014 році покинув територію України та виїхав до Москви.



Зазначається, що Шуфрич систематично у своїх публічних виступах та інтерв’ю поширював проросійські наративи. Таким чином, він проводив підривну діяльність проти України. Розслідуванням доведено, що ексдепутат підтримував ідеї та злочинну діяльність РФ проти України.

"Нардеп, знаючи про окупацію державою-агресором частини території України, продовжував здійснювати підривну діяльності проти нашої держави", - наголосили у Генпрокуратурі.



Відомо, що наразі обидва обвинувачені перебувають під вартою.



Генпрокуратура повідомила, що досудове розслідування відносно Шуфрича та його експомічника здійснювалося ДБР та СБУ за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ.

Фото: справу Нестора Шуфрича та його експомічника скеровано до суду (Офіс Генпрокурора)

‎Справа Нестора Шуфрича

Нестор Шуфрич - колишній нардеп України IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ", яка була відома своїми проросійськими наративами та зв'язками з РФ. Він також раніше був депутатом у проросійській "Партії регіонів". Шуфрич не лише підтримував тісні зв’язки з Росією, він активно просував проросійські наративи в українському суспільстві навіть після вторгнення РФ на територію України у 2014 році.

Екснардепа звинувачують у державній зраді через його співпрацю з ФСБ РФ та підтримку окупації Криму та агресії Росії проти України. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, Шуфрича було затримано правоохоронними органами. Його підозрюють у підривній діяльності проти України та співпраці з російськими спецслужбами. Слідство виявило докази, що підтверджують його зв'язки з окупаційною владою та участь у фінансуванні Росгвардії на окупованих територіях.

Помічника Шуфрича було затримано у квітні 2024 року. Відомо, що він допомагав Шуфричу здійснювати антидержавну діяльність.