Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова
Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Андрія Наумова. Зокрема, ДБР підозрює його у заволодінні 3,2 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
"За запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, червоне оповіщення опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу 26 серпня.
Судячи з фото, яке опублікувало ДБР, мова йде про колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
Серед іншого ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 років.
Затримання екс-генерала
Як розповіли в ДБР, екс-генерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було 592 тисячі євро, 120 тисяч доларів та два дорогоцінні камені.
Наразі розслідування триває.
Що відомо про Наумова
Андрій Наумов - колишній голова управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. До вересня 2023 року переховувався від правосуддя в Сербії, де згодом був засуджений. Підозрюваний у державній зраді.
Згідно інформації з відкритих джерел, з літа 2019 року до липня 2021 року очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. Напередодні російського вторгнення в Україну, Наумов виїхав з України. Під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року допоміг росіянам захопити Чорнобильську АЕС (Наумов свого часу працював в Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження).
Нагадаємо, 29 вересня 2023 року суд у Сербії засудив Наумова до одного року ув'язнення за відмивання грошей. До того ж у травні 2024 року Наумову оголосили підозру у незаконному збагаченні. А в червні Наумов отримав підозру в організації підроблення офіційних документів.
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