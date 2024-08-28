Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань ( ДБР ).

Як розповіли в ДБР, екс-генерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було 592 тисячі євро, 120 тисяч доларів та два дорогоцінні камені.

Серед іншого ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 років.

Що відомо про Наумова

Андрій Наумов - колишній голова управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. До вересня 2023 року переховувався від правосуддя в Сербії, де згодом був засуджений. Підозрюваний у державній зраді.

Згідно інформації з відкритих джерел, з літа 2019 року до липня 2021 року очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. Напередодні російського вторгнення в Україну, Наумов виїхав з України. Під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року допоміг росіянам захопити Чорнобильську АЕС (Наумов свого часу працював в Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження).

Нагадаємо, 29 вересня 2023 року суд у Сербії засудив Наумова до одного року ув'язнення за відмивання грошей. До того ж у травні 2024 року Наумову оголосили підозру у незаконному збагаченні. А в червні Наумов отримав підозру в організації підроблення офіційних документів.

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