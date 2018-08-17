Справочный курс доллара превысил 27,90 гривен за доллар

Национальный банк повысил справочный курс доллара на 30 копеек

Справочное значение курса доллара на 17 августа повысилось до 27,93 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9326 гривен за доллар. Это на 30 копеек выше справочного курса, установленного 15 августа (27,6377 гривен за доллар).

НБУ публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанке соглашениям по состоянию на 12:00 для предоставления субъектам рынка оперативного индикатора курса.

Отметим, на открытии межбанковского рынка 17 августа курс доллара в продаже поднялся до 27,89 гривен за доллар. В то же время курс евро в продаже вырос на 8 копеек - до 31,74 гривен за евро.

Кроме того, как сообщало РБК-Украина, утром наличный курс доллара в продаже превысил 28 гривен за доллар. В частности, в обменных пунктах Украины курс доллара по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 16 копеек - до 28,06 гривен за доллар. По сравнению с данными 16 августа курс евро в продаже вырос на 24 копейки - до 32,04 гривен за евро.