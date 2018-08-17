Довідковий курс долара перевищив 27,90 гривень за долар

Національний банк підвищив довідковий курс долара на 30 копійок

Довідкове значення курсу долара на 17 серпня підвищилося до 27,93 гривень за долар. Відповідні дані розміщено на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9326 гривень за долар. Це на 30 копійок вище довідкового курсу, встановленого 15 серпня (27,6377 гривень за долар).

НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанку угодами станом на 12:00 для надання суб'єктам ринку оперативного індикатора курсу.

Зазначимо, на відкритті міжбанківського ринку 17 серпня курс долара в продажу піднявся до 27,89 гривень за долар. У той же час курс євро у продажу виріс на 8 копійок - до 31,74 гривень за євро.

Крім того, як повідомляло РБК-Україна, вранці готівковий курс долара в продажу перевищив 28 гривень за долар. Зокрема, в обмінних пунктах курс долара в порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 16 копійок - до 28,06 гривень за долар. Порівняно з даними 16 серпня курс євро в продажу зріс на 24 копійки - до 32,04 гривень за євро.