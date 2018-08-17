Курс доллара на межбанке почти достиг 27,90 гривен за доллар

Евро на межбанке подорожал еще на 8 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:09 17 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 11 копеек - до 27,89 грн/долл, курс в покупке повысился до 27,85 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек - до 31,74 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,8500 - 27,8900 грн/доллар, евро 31,7127 - 31,7471 грн/евро, российский рубль 0,4167 - 0,4175 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,8500 27,8900

EUR/UAH 31,7127 31,7471

RUB/UAH 0,4167 0,4175

Напомним, 16 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7500 - 27,7800 грн/доллар, евро 31,6405 - 31,6692 грн/евро, российский рубль 0,4156 - 0,41625 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,67 гривен за доллар. Официальный курс установлен на следующем уровне:

2 767, 0533 гривны за 100 долларов (+22,0673);

3 146,1396 гривны за 100 евро (+38,5409).