Наличный курс доллара в продаже превысил 28 гривен за доллар

Евро подорожал на 24 копейки

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 августа 2018 года, в 10:20 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 16 копеек - до 28,06 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился до 27,68 гривен за доллар. По сравнению с данными 16 августа курс евро в продаже вырос на 24 копейки - до 32,04 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00 - 27,93 (27,00 - 27,83 - 16 августа), продажи 27,85 - 28,25 (27,70 - 28,00 - 16 августа) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,6821 (27,5740 - 16 августа), продажи - 28,0649 (27,9002 - 16 августа) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,60 - 31,82 (30,55 - 31,63 - 16 августа), продажи - 31,60 - 32,43 (31,45 - 32,10 - 16 августа) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,3750 (31,2097 - 16 августа), продажи - 32,0499 (31,8169 - 16 августа) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,100 (2,800 - 4,100 - 16 августа), продажи - 4,050 - 5,000 (4,050 - 5,000 - 16 августа) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,750 (3,716 - 16 августа), продажи 4,218 (4,211 - 16 августа) грн за 10 рублей.