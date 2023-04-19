Справи РФ не йдуть добре. У Байдена оцінили візит Путіна на окуповані території

Візит російського диктатора Володимира Путіна на тимчасово окуповані території України свідчить, що справи РФ не йдуть добре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, поїздка Путіна є ознакою того, що він усвідомлює не дуже добрий стан Росії у війні проти України.

"Ймовірно, він намагається підтримати населення, оскільки знає, що його збройні сили є неефективними", - додала прессекретар Білого дому.