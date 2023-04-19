Дела РФ не идут хорошо. У Байдена оценили визит Путина на оккупированные территории

Визит российского диктатора Владимира Путина на временно оккупированные территории Украины свидетельствует о том, что дела РФ не идут хорошо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, поездка Путина является признаком того, что он осознает не очень хорошее положение России в войне против Украины.
"Вероятно, он пытается поддержать население, поскольку знает, что его вооруженные силы неэффективны", - добавила пресс-секретарь Белого дома.
Напомним, ранее российские пропагандисты отчитались о том, что Путин якобы посетил временно оккупированные части Херсонской и Луганской области.
Позже Институт изучения войны утверждал, что там диктатор хотел найти потенциальных виновных в успехе украинских военных.
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