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Справи РФ не йдуть добре. У Байдена оцінили візит Путіна на окуповані території

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Вашингтон, Середа 19 квітня 2023 20:37
Справи РФ не йдуть добре. У Байдена оцінили візит Путіна на окуповані території Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Візит російського диктатора Володимира Путіна на тимчасово окуповані території України свідчить, що справи РФ не йдуть добре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, поїздка Путіна є ознакою того, що він усвідомлює не дуже добрий стан Росії у війні проти України.

"Ймовірно, він намагається підтримати населення, оскільки знає, що його збройні сили є неефективними", - додала прессекретар Білого дому.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти прозвітували про те, що Путін нібито відвідав тимчасово окуповані частини Херсонської та Луганської області.

Пізніше Інститут вивчення війни стверджував, що там диктатор хотів знайти потенційних винних у успіху українських військових.

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