ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дела РФ не идут хорошо. У Байдена оценили визит Путина на оккупированные территории

Новина українською →
Вашингтон, Среда 19 апреля 2023 20:37
Дела РФ не идут хорошо. У Байдена оценили визит Путина на оккупированные территории Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Визит российского диктатора Владимира Путина на временно оккупированные территории Украины свидетельствует о том, что дела РФ не идут хорошо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, поездка Путина является признаком того, что он осознает не очень хорошее положение России в войне против Украины.

"Вероятно, он пытается поддержать население, поскольку знает, что его вооруженные силы неэффективны", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, ранее российские пропагандисты отчитались о том, что Путин якобы посетил временно оккупированные части Херсонской и Луганской области.

Позже Институт изучения войны утверждал, что там диктатор хотел найти потенциальных виновных в успехе украинских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Луганск Белый дом Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
DAILY
Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис