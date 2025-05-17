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У справі про підпал будинку Стартера другий арешт після українця: що відомо

Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Британії затримали ще одного підозрюваного у справі про серію підпалів, пов’язаних із прем’єр-міністром Кіром Стармером. Арешт відбувся в аеропорту Лутон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними видання, 26-річного чоловіка заарештували близько 13:45 в аеропорту Лутон за підозрою у змові з метою підпалу з метою створення загрози життю.

Арешт було здійснено співробітниками антитерористичної служби. Чоловіка взяли під варту поліцією в Лондоні.

Це було вже друге затримання по справі, адже раніше 21-річному українцю було висунуто звинувачення за трьома пунктами підпалу з наміром створити загрозу життю.

 

Справа про пожежі на об'єктах Стармера

Нагадаємо, 12 травня в столиці Британії сталася пожежа в будинку прем'єра країни Кіра Стармера. В поліції тоді заявили, що в результаті інциденту обійшлося без постраждалих.

За чотири дні до цього, 8 травня, на тій же вулиці був підпалений автомобіль, який також пов'язаний зі Стармером.

Крім того, 11 травня лондонські пожежники загасили невелику пожежу біля вхідних дверей будинку, переобладнаного під квартири, у сусідньому районі - Іслінгтон.

За даними британських ЗМІ, Стармер жив там у 1990-х роках.

Вже 13 травня стало відомо, що у Лондоні затримали 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку, пов’язаного зі Стармером. Він міг кинути у будівлю "коктейль Молотова".

Як пізніше стало відомо, затриманим виявився 21-річний українець.

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ВеликобританіяКір Стармер