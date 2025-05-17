У справі про підпал будинку Стартера другий арешт після українця: що відомо

За даними видання, 26-річного чоловіка заарештували близько 13:45 в аеропорту Лутон за підозрою у змові з метою підпалу з метою створення загрози життю.

Арешт було здійснено співробітниками антитерористичної служби. Чоловіка взяли під варту поліцією в Лондоні.

Це було вже друге затримання по справі, адже раніше 21-річному українцю було висунуто звинувачення за трьома пунктами підпалу з наміром створити загрозу життю.