У справі про підпал будинку Стартера другий арешт після українця: що відомо

У Британії затримали ще одного підозрюваного у справі про серію підпалів, пов’язаних із прем’єр-міністром Кіром Стармером. Арешт відбувся в аеропорту Лутон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За даними видання, 26-річного чоловіка заарештували близько 13:45 в аеропорту Лутон за підозрою у змові з метою підпалу з метою створення загрози життю.
Арешт було здійснено співробітниками антитерористичної служби. Чоловіка взяли під варту поліцією в Лондоні.
Це було вже друге затримання по справі, адже раніше 21-річному українцю було висунуто звинувачення за трьома пунктами підпалу з наміром створити загрозу життю.
Нагадаємо, 12 травня в столиці Британії сталася пожежа в будинку прем'єра країни Кіра Стармера. В поліції тоді заявили, що в результаті інциденту обійшлося без постраждалих.
За чотири дні до цього, 8 травня, на тій же вулиці був підпалений автомобіль, який також пов'язаний зі Стармером.
Крім того, 11 травня лондонські пожежники загасили невелику пожежу біля вхідних дверей будинку, переобладнаного під квартири, у сусідньому районі - Іслінгтон.
За даними британських ЗМІ, Стармер жив там у 1990-х роках.
Вже 13 травня стало відомо, що у Лондоні затримали 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку, пов’язаного зі Стармером. Він міг кинути у будівлю "коктейль Молотова".
Як пізніше стало відомо, затриманим виявився 21-річний українець.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.