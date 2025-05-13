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Пожежа в будинку прем’єра Британії: затримано підозрюваного в умисному підпалі

Вівторок 13 травня 2025 09:59
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Пожежа в будинку прем’єра Британії: затримано підозрюваного в умисному підпалі Фото: прем'єр Великої Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Лондоні правоохоронці затримали 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку, пов’язаного з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними слідства, упродовж доби було скоєно підпали вхідних дверей двох будинків у північному Лондоні.

Один із них, як вважають правоохоронці, належить Стармеру та нині здається в оренду. Інциденти сталися в неділю та в ніч на понеділок.

Також розглядається можливий зв’язок із ще однією пожежею в автомобілі, що сталась раніше в тому ж районі.

У поліції підтвердили, що затриманий підозрюється у підпалі з метою створення загрози життю.

Його взяли під варту у вівторок, 13 травня. Постраждалих внаслідок пожеж не було, однак пошкоджено вхід до будівлі.

Через те, що майно пов’язане з публічною особою, розслідування веде Контртерористичне командування. Усі три інциденти наразі розглядаються як підозрілі.

Нагадаємо, що у понеділок сталася пожежа в будинку прем'єра Великої Британії Кіра Стармера.

Причина загоряння була невідома, але в поліції підтверджували, що ніхто не постраждав.

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