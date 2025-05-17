В деле о поджоге дома Стармера второй арест после украинца: что известно

В Британии задержали еще одного подозреваемого по делу о серии поджогов, связанных с премьер-министром Киром Стармером. Арест состоялся в аэропорту Лутон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По данным издания, 26-летнего мужчину арестовали около 13:45 в аэропорту Лутон по подозрению в заговоре с целью поджога с целью создания угрозы жизни.
Арест был осуществлен сотрудниками антитеррористической службы. Мужчину взяли под стражу полицией в Лондоне.
Это было уже второе задержание по делу, ведь ранее 21-летнему украинцу было предъявлено обвинение по трем пунктам поджога с намерением создать угрозу жизни.
Напомним, 12 мая в столице Британии произошел пожар в доме премьера страны Кира Стармера. В полиции тогда заявили, что в результате инцидента обошлось без пострадавших.
За четыре дня до этого, 8 мая, на той же улице был подожжен автомобиль, который также связан со Стармером.
Кроме того, 11 мая лондонские пожарные потушили небольшой пожар у входной двери дома, переоборудованного под квартиры, в соседнем районе - Ислингтон.
По данным британских СМИ, Стармер жил там в 1990-х годах.
Уже 13 мая стало известно, что в Лондоне задержали 21-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге дома, связанного со Стармером. Он мог бросить в здание "коктейль Молотова".
Как позже стало известно, задержанным оказался 21-летний украинец.
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