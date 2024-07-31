Справедливий рівень заробітної плати: як визначити і правильно просити у керівництва

Питання відповідності заробітної плати виконуваній роботі завжди було і залишається актуальним для фахівців різних спеціальностей. Бажання отримувати достойний компенсаційний пакет за якісне виконання своєї роботи є абсолютно нормальним і закономірним. Проте, багато хто соромиться піднімати це питання з роботодавцем або не знає, як правильно оцінити свої побажання. Тут на допомогу приходить чітка аналітика середньоринкової заробітної плати у вашій спеціальності.
РБК-Україна разом із HR-менеджером аутсорсингової компанії Nota Group Лілією Осауленко розбирався, яку суму і як правильно просити у керівництва.
Лілія Осауленко рекомендує для початку визначити, які саме навички та досвід ви пропонуєте роботодавцю, а також на яких умовах співпраці (повна зайнятість чи часткова, в офісі чи віддалено). Це необхідно для формування більш чіткої суми при аналізі ринку, адже існує багато факторів, що впливають на рівень заробітної плати:
"Сформувавши чітке бачення своїх компетенцій та нюансів роботи, зверніться до job-сайтів, таких як rabota.ua, work.ua (для всіх посад та сфер діяльності) та djinni.co (для IT фахівців та суміжних спеціальностей). Там ви можете знайти готові матеріали з аналізу ринку праці в розрізі різних спеціальностей, міст, часових рамок та умов роботи", – зазначає HR-менеджер.
Також вона рекомендує провести власний аналіз за допомогою тих же порталів. Відкривши сторінку "для роботодавців", ознайомтеся з актуальними резюме ваших колег. Відібравши фахівців з релевантним досвідом та запитом по роботі, проаналізуйте середньоринковий запит фахівців. Паралельно скористайтеся сторінкою "для пошукачів", щоб ознайомитися з релевантними вакансіями та визначити середньоринкову пропозицію від роботодавців. Провівши таку аналітику, ви отримаєте чіткі аргументи для діалогу з роботодавцем, зазначає Лілія Осауленко.
Залежно від специфіки вашої роботи, Лілія Осауленко радить обговорити з керівником не лише ставку, а й кількісні та якісні метрики з прив'язкою до певних KPI, щоб ви могли у подальшому самостійно впливати на рівень свого доходу. Підкріпіть діалог звітом про результати своєї роботи за останні періоди або матеріалами з чітко прорахованими пропозиціями, які несуть вигоду бізнесу. Це значно зміцнить ваші позиції в перемовинах.
Не соромтеся чітко проговорювати з керівником свої побажання щодо компенсаційного пакету. Вона наголошує, що роботодавці також зацікавлені в якісній та результативній співпраці, тому двосторонній діалог є необхідним для обох сторін. Відкрите обговорення допоможе знайти оптимальне рішення, яке задовольнить як вас, так і роботодавця.
Раніше РБК-Україна розповідало про те, як працівникам правильно говорити із роботадавцем про підвищення, щоб точно отримати вищу заробітну плату.
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