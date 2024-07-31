Справедливый уровень заработной платы: как определить и правильно просить у руководства

Вопрос соответствия заработной платы выполняемой работе всегда был и остается актуальным для специалистов разных специальностей.
РБК-Украина вместе с HR-менеджером аутсорсинговой компании Nota Group Лилией Осауленко разбирался, какую сумму и как правильно просить у руководства.
Желание получать достойный компенсационный пакет за качественное выполнение своей работы абсолютно нормально и закономерно. Однако многие стесняются поднимать этот вопрос с работодателем или не знают, как правильно оценить свои пожелания. Здесь на помощь приходит четкая аналитика среднерыночной заработной платы по вашей специальности.
Лилия Осауленко рекомендует для начала определить, какие именно навыки и опыт вы предлагаете работодателю, а также на каких условиях сотрудничества (полная занятость или частичная, в офисе или удаленно). Это необходимо для формирования более четкой суммы при анализе рынка, ведь существует много факторов, влияющих на уровень заработной платы:
"Сформировав четкое видение своих компетенций и нюансов работы, обратитесь на job-сайты, такие как rabota.ua, work.ua (для всех должностей и сфер деятельности) и djinni.co (для IT специалистов и смежных специальностей). Там вы можете найти готовы материалы по анализу рынка труда в разрезе разных специальностей, городов, временных рамок и условий работы", – отмечает HR-менеджер.
Также она рекомендует провести свой анализ с помощью тех же порталов. Открыв страницу "для работодателей", ознакомьтесь с актуальными резюме ваших коллег. Отобрав профессионалов с релевантным опытом и запросом по работе, проанализируйте среднерыночный запрос профессионалов. Параллельно воспользуйтесь страницей для поисковиков, чтобы ознакомиться с релевантными вакансиями и определить среднерыночное предложение от работодателей. Проведя такую аналитику, вы получите четкие аргументы для диалога с работодателем, отмечает Лилия Осауленко.
В зависимости от специфики вашей работы Лилия Осауленко советует обсудить с руководителем не только ставку, но и количественные и качественные метрики с привязкой к определенным KPI, чтобы вы могли в дальнейшем самостоятельно влиять на уровень своего дохода. Подкрепите диалог отчетом о результатах своей работы за последние периоды или материалами с четко просчитанными предложениями, несущими выгоду бизнесу. Это значительно укрепит ваши позиции в переговорах.
Не стесняйтесь четко проговаривать с руководителем свои пожелания по компенсационному пакету. Она отмечает, что работодатели также заинтересованы в качественном и результативном сотрудничестве, поэтому двусторонний диалог необходим для обеих сторон. Открытое обсуждение поможет найти оптимальное решение, удовлетворяющее как вас, так и работодателя.
Ранее РБК-Украина рассказывало о том, как работникам правильно говорить с работодателем о повышении, чтобы точно получить более высокую заработную плату.
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