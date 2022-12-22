Справедлива подача світла та зрозумілі графіки: в Київській ОВА дали доручення енергокомпаніям

Кулеба провів засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Головним питанням засідання була ліквідація критичної ситуації, яка склалася в області через ворожі обстріли об’єктів енергопостачання.

Так, комісія надала доручення "Укренерго" та "ДТЕК" якнайшвидше вийти на зрозумілі для жителів Київської області графіки електропостачання та забезпечувати належний об’єм потужності та рівномірний її розподіл.

"Укренерго" та "ДТЕК" повинні чітко та зрозуміло інформувати людей про хід відновлювальних робіт пошкодженої енергоінфраструктури та впровадження графіків електропостачання. Також важливо, щоб світло подавалося справедливо всім мешканцям Київщини. На це наголошено окремо", - написав голова ОВА.

За словами Кулеба, наразі поступово покращується ситуація у громадах, де було відсутнє світло більше 48 годин. Йдеться про Бучанський та Вишгородський, частину Обухівського та Фастівського районів. Там вже відновлюється електропостачання та вживаються додаткові заходи, щоб вийти на планові графіки.

Також було окремо доручено районним військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування забезпечити повноцінну роботу систем тепло- та водопостачання, лікарень та іншої критичної інфраструктури.

Голова ОВА підкреслив, що у найкоротші терміни буде розгорнуто додаткові "Пункти незламності" та пункти обігріву у громадах. Де це потрібно, буде забезпечено підвіз води.