RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Справедливая подача света и понятные графики: в Киевской ОВА дали поручение энергокомпаниям

Фото: энергокомпаниям дали поручение выйти на понятные графики подачи света в Киевской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киевской области постепенно улучшается ситуация с электроэнергией после массированных обстрелов российских оккупантов. В то же время, энергокомпаниям поставили задачу как можно быстрее выйти на понятные графики и подавать свет жителям справедливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.

Кулеба провел заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Главным вопросом заседания была ликвидация критической ситуации, которая сложилась в области из-за вражеских обстрелов объектов энергоснабжения.

Так, комиссия предоставила поручение "Укрэнерго" и "ДТЭК" как можно быстрее выйти на понятные жителям Киевской области графики электроснабжения и обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение.

"Укрэнерго" и "ДТЭК" должны четко и понятно информировать людей о ходе восстановительных работ поврежденной энергоинфраструктуры и внедрении графиков электроснабжения. Также важно, чтобы свет подавался справедливо всем жителям Киевской области. Это подчеркивается отдельно", - написал глава ОВА.

По словам Кулеба, сейчас постепенно улучшается ситуация в общинах, где отсутствовал свет более 48 часов. Речь идет о Бучанском и Вышгородском, части Обуховского и Фастовского районов. Там уже возобновляется электроснабжение и принимаются дополнительные меры, чтобы выйти на плановые графики.

Также было поручено районным военным администрациям и органам местного самоуправления обеспечить полноценную работу систем тепло- и водоснабжения, больниц и другой критической инфраструктуры.

Глава ОВА подчеркнул, что в кратчайшие сроки будут развернуты дополнительные "Пункты несокрушимости" и пункты обогрева в общинах. Где это нужно, будет обеспечен подвоз воды.

Напомним, эксперт считает, что в начале следующего года электроэнергию в Киеве будут включать не более 10 часов в сутки.

При этом спикер КМВА Михаил Шаманов надеется, что энергетики в ближайшее время будут пытаться перейти от аварийных отключений к плановым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьвідключеня світлаЭлектроэнергия