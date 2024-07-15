В SPRAVDI відреагували на заяви Росії щодо підриву Київської ГЕС та Канівського водосховища

В Росії заявили про те, що Київ нібито готує руйнування дамб Київської гідроелектростанції (ГЕС) і Канівського водосховища. Звинувачення Москви є абсурдним, оскільки для України немає мети чи мотиву руйнувати власну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SPRAVDI .

"Російський терористичний режим не потребує додаткової компрометації - він вже неодноразово довів свою терористичну сутність. Єдиною причиною загроз для цивільного населення і руйнувань критичної інфраструктури в Україні є російська агресія", - заявили в SPRAVDI.

Зокрема саме російські терористи підірвали греблю Каховської ГЕС у 2023-му році, що призвело до екоциду, а також гуманітарної катастрофи. Зокрема ворог атакував ракетами Дніпровську і Канівську ГЕС у березні цього року.

"Російські звинувачення - ніщо інше, як завуальована погроза здійснення нових терористичних актів щодо об’єктів критичної інфраструктури України. Ці погрози сприймаються серйозно і вживаються запобіжні заходи", - пише SPRAVDI.

Що передувало

Нещодавно речника російського Міністерства закордонних справ (МЗС) Марія Захарова заявила про те, що Україна нібито планує зруйнувати дамби Київської гідроелектростанції та Канівського водосховища "для чергової провокації проти Росії".

Як вона пояснила, це необхідно Україні для того, щоб "знову вигадати історію, яку нав'язуватимуть міжнародній спільноті, зі звинуваченнями проти Росії у скоєнні воєнних злочинів" й попросити Захід про нову військову допомогу.