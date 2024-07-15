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В SPRAVDI отреагировали на заявления России о подрыве Киевской ГЭС и Каневского водохранилища

Понедельник 15 июля 2024 14:00
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В SPRAVDI отреагировали на заявления России о подрыве Киевской ГЭС и Каневского водохранилища Фото: Киевская ГЭС (uhe.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В России заявили о том, что Киев якобы готовит разрушение дамб Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) и Каневского водохранилища. Обвинение Москвы является абсурдным, поскольку для Украины нет цели или мотива разрушать собственную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SPRAVDI.

"Российский террористический режим не нуждается в дополнительной компрометации - он уже неоднократно доказал свою террористическую сущность. Единственной причиной угроз для гражданского населения и разрушений критической инфраструктуры в Украине является российская агрессия", - заявили в SPRAVDI.

В частности именно российские террористы взорвали плотину Каховской ГЭС в 2023-м году, что привело к экоциду, а также гуманитарной катастрофе. В частности враг атаковал ракетами Днепровскую и Каневскую ГЭС в марте этого года.

"Российские обвинения - ничто иное, как завуалированная угроза осуществления новых террористических актов в отношении объектов критической инфраструктуры Украины. Эти угрозы воспринимаются серьезно и принимаются меры предосторожности", - пишет SPRAVDI.

Что предшествовало

Недавно спикер российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова заявила о том, что Украина якобы планирует разрушить дамбы Киевской гидроэлектростанции и Каневского водохранилища "для очередной провокации против России".

Как она пояснила, это необходимо Украине для того, чтобы "снова придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу, с обвинениями против России в совершении военных преступлений" и попросить Запад о новой военной помощи.

Следует добавить и то, что на заявление Захаровой также отреагировал украинский МИД. В ведомстве опровергли абсурдные обвинения России.

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