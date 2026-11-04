Справа про сутички в Петропавлівській Борщагівці: суд заарештував ще одну фігурантку

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Кірєєвій у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

За версією слідства, підозрювана діяла у змові з Валентиною Молодою та водієм швидкої допомоги.

Слідство стверджує, що не пізніше 30 жовтня Кірєєва передала до Telegram-групи інформацію про місце розташування військового об'єкта, після чого туди прибули інші фігуранти для блокування в'їздів та перешкоджання роботі військового підрозділу.

Кірєєвій інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ, поширення інформації про розташування військових та організацію масових заворушень.

Фото: Тетяна Кірєєва (suspilne.media)

Сама Кірєєва заперечує злий умисел. У суді вона пояснила, що звернулася до Молодої лише за порадою, щоб домогтися госпіталізації та медичної допомоги для свого знайомого Андрія Кулєшова.

За її словами, вона хотіла донести керівництву "Азову" інформацію про людей, які нібито прикриваються їхнім ім'ям, і запевняє, що сама допомагала армії.

Адвокат Рустам Нурієв заявив, що дії його підзахисної були спрямовані виключно на госпіталізацію товариша.

Захисник також наголосив на наявності тілесних ушкоджень у Кулєшова та стверджує, що під час затримання йому зламали ногу.