Дело о стычках в Петропавловской Борщаговке: суд арестовал еще одну фигурантку

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Киреевой в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

По версии следствия, подозреваемая действовала в сговоре с Валентиной Молодой и водителем скорой помощи.

Следствие утверждает, что не позднее 30 октября Киреева передала в Telegram-группу информацию о местонахождении военного объекта, после чего туда прибыли другие фигуранты для блокирования въездов и препятствования работе военного подразделения.

Киреевой инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ, распространение информации о расположении военных и организации массовых беспорядков.

Фото: Татьяна Киреева (suspilne.media)

Сама Киреева отрицает злой умысел. В суде она пояснила, что обратилась к Молодой только за советом, чтобы добиться госпитализации и медицинской помощи для своего знакомого Андрея Кулешова.

По ее словам, она хотела донести руководству "Азова" информацию о якобы прикрываемых их именем людях и уверяет, что сама помогала армии.

Адвокат Рустам Нуриев заявил, что действия его подзащитной были направлены исключительно на госпитализацию товарища.

Защитник также отметил наличие телесных повреждений у Кулешова и утверждает, что во время задержания ему сломали ногу.