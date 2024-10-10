Справа Стахіва. Суд вирішив, чи залишити псевдоактивіста у СІЗО

Засідання у справі Стахіва сьогодні, 10 жовтня, відбулося у Львівському апеляційному суді.

Адвокат Стахіва Михайло Магарський наполягав, що для підозрюваного потрібно скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки підозра нібито є необґрунтованою.

У свою чергу прокурор Олег Телефанко наголошував, що запобіжний захід необхідно залишити без змін.

Суд вирішив задовольнити вимоги сторони звинувачення - запобіжний захід для Стахіва у вигляді арешту без можливості внесення застави залишився без змін.