UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Справа Стахіва. Суд вирішив, чи залишити псевдоактивіста у СІЗО

Фото: Остап Стахів (Facebook-сторінка Стахіва)
Автор: Іван Носальський

Скандальний псевдоактивіст Остап Стахів залишиться у слідчому ізоляторі. Апеляцію щодо зміни запобіжного заходу було відхилено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Засідання у справі Стахіва сьогодні, 10 жовтня, відбулося у Львівському апеляційному суді.

Адвокат Стахіва Михайло Магарський наполягав, що для підозрюваного потрібно скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки підозра нібито є необґрунтованою.

У свою чергу прокурор Олег Телефанко наголошував, що запобіжний захід необхідно залишити без змін.

Суд вирішив задовольнити вимоги сторони звинувачення - запобіжний захід для Стахіва у вигляді арешту без можливості внесення застави залишився без змін.

Справа Стахіва

Нагадаємо, 25 вересня правоохоронці повідомили скандальному блогеру Остапу Стахіву про підозру. Він міг розкрити позиції українських військовослужбовців.

Також Стахів відомий тим, що під час пандемії COVID-19 поширював російську пропаганду.

2 жовтня суд вирішив обрати Стахіву запобіжний захід у вигляді арешту без можливості вийти під заставу.

Детально про псевдоактивіста можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СудАпелляционный суд КиеваЗапобіжний захід