Дело Стахива. Суд решил, оставить ли псевдоактивиста в СИЗО

Скандальный псевдоактивист Остап Стахив останется в следственном изоляторе. Апелляция относительно изменения меры пресечения была отклонена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Заседание по делу Стахива сегодня, 10 октября, прошло во Львовском апелляционном суде.
Адвокат Стахива Михаил Магарский настаивал, что для подозреваемого нужно отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку подозрение якобы является необоснованным.
В свою очередь прокурор Олег Телефанко подчеркивал, что меру пресечения необходимо оставить без изменений.
Суд решил удовлетворить требования стороны обвинения - мера пресечения для Стахива в виде ареста без возможности внесения залога осталась без изменений.
Напомним, 25 сентября правоохранители сообщили скандальному блогеру Остапу Стахиву о подозрении. Он мог раскрыть позиции украинских военнослужащих.
Также Стахив известен тем, что во время пандемии COVID-19 распространял российскую пропаганду.
2 октября суд решил избрать Стахиву меру пресечения в виде ареста без возможности выйти под залог.
Детально о псевдоактивисте можете узнать в материале РБК-Украина.
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