Дело Стахива. Суд решил, оставить ли псевдоактивиста в СИЗО

Дело Стахива

Напомним, 25 сентября правоохранители сообщили скандальному блогеру Остапу Стахиву о подозрении. Он мог раскрыть позиции украинских военнослужащих.

Также Стахив известен тем, что во время пандемии COVID-19 распространял российскую пропаганду.

2 октября суд решил избрать Стахиву меру пресечения в виде ареста без возможности выйти под залог.

Детально о псевдоактивисте можете узнать в материале РБК-Украина.

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