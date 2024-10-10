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Дело Стахива. Суд решил, оставить ли псевдоактивиста в СИЗО

Фото: Остап Стахив (Facebook-страница Стахива)
Автор: Иван Носальский

Скандальный псевдоактивист Остап Стахив останется в следственном изоляторе. Апелляция относительно изменения меры пресечения была отклонена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Заседание по делу Стахива сегодня, 10 октября, прошло во Львовском апелляционном суде. 

Адвокат Стахива Михаил Магарский настаивал, что для подозреваемого нужно отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку подозрение якобы является необоснованным. 

В свою очередь прокурор Олег Телефанко подчеркивал, что меру пресечения необходимо оставить без изменений. 

Суд решил удовлетворить требования стороны обвинения - мера пресечения для Стахива в виде ареста без возможности внесения залога осталась без изменений.

Дело Стахива

Напомним, 25 сентября правоохранители сообщили скандальному блогеру Остапу Стахиву о подозрении. Он мог раскрыть позиции украинских военнослужащих.

Также Стахив известен тем, что во время пандемии COVID-19 распространял российскую пропаганду.

2 октября суд решил избрать Стахиву меру пресечения в виде ареста без возможности выйти под залог.

Детально о псевдоактивисте можете узнать в материале РБК-Украина.

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СудАпелляционный суд КиеваМера пресечения