Псевдоактивісту Стахіву з п'ятої спроби обрали запобіжний захід
Сьогодні, 2 жовтня, суд задовольнив клопотання прокурора щодо запобіжного заходу псевдоактивісту Остапу Стахіву. Останньому призначили тримання під вартою безальтернативно.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла речниця Офісу генерального прокурора України Надія Максимець.
"Суд задовольнив клопотання прокурора, обравши найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою безальтернативно. Строк дії ухвалили до 30 листопада 2024 року включно", - заявила Максимець.
Як відзначили пізніше в Офісі генпрокурора, саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори.
В чому підозрюють Стахіва
25 вересня стало відомо про обшуки у львівського псевдоактивіста. Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про Остапа Стахіва.
Як розповіли у Службі безпеки України, псевдоактивіст, за кілька місяців до повномасштабної війни, закликав українців до масових заворушень й захоплення держустанови під виглядом "руху антивакцинаторів". Зокрема вже під час війни:
- він стверджував, що російську агресію нібито спричинили "треті країни", які спровокували Кремль;
- назвав точну локацію перебування одного з українських підрозділів під час прямого ефіру;
- організовував онлайн-курси "журналістики" під час яких навчав протидіяти мобілізації.
Псевдоактивісту повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України та шахрайстві.
Детальніше про те, хто такий Остап Стахів - в матеріалі РБК-Україна.
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