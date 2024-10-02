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Псевдоактивісту Стахіву з п'ятої спроби обрали запобіжний захід

Середа 02 жовтня 2024 15:01
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Псевдоактивісту Стахіву з п'ятої спроби обрали запобіжний захід Фото: Остап Стахів, псевдоактивіст (Facebook-сторінка)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Сьогодні, 2 жовтня, суд задовольнив клопотання прокурора щодо запобіжного заходу псевдоактивісту Остапу Стахіву. Останньому призначили тримання під вартою безальтернативно.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла речниця Офісу генерального прокурора України Надія Максимець.

"Суд задовольнив клопотання прокурора, обравши найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою безальтернативно. Строк дії ухвалили до 30 листопада 2024 року включно", - заявила Максимець.

Як відзначили пізніше в Офісі генпрокурора, саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори.

В чому підозрюють Стахіва

25 вересня стало відомо про обшуки у львівського псевдоактивіста. Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про Остапа Стахіва.

Як розповіли у Службі безпеки України, псевдоактивіст, за кілька місяців до повномасштабної війни, закликав українців до масових заворушень й захоплення держустанови під виглядом "руху антивакцинаторів". Зокрема вже під час війни:

  • він стверджував, що російську агресію нібито спричинили "треті країни", які спровокували Кремль;
  • назвав точну локацію перебування одного з українських підрозділів під час прямого ефіру;
  • організовував онлайн-курси "журналістики" під час яких навчав протидіяти мобілізації.

Псевдоактивісту повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України та шахрайстві.

Детальніше про те, хто такий Остап Стахів - в матеріалі РБК-Україна.

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