Псевдоактивісту Стахіву з п'ятої спроби обрали запобіжний захід

Сьогодні, 2 жовтня, суд задовольнив клопотання прокурора щодо запобіжного заходу псевдоактивісту Остапу Стахіву. Останньому призначили тримання під вартою безальтернативно.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла речниця Офісу генерального прокурора України Надія Максимець.

"Суд задовольнив клопотання прокурора, обравши найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою безальтернативно. Строк дії ухвалили до 30 листопада 2024 року включно", - заявила Максимець.

Як відзначили пізніше в Офісі генпрокурора, саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори.

В чому підозрюють Стахіва

25 вересня стало відомо про обшуки у львівського псевдоактивіста. Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про Остапа Стахіва.

Як розповіли у Службі безпеки України, псевдоактивіст, за кілька місяців до повномасштабної війни, закликав українців до масових заворушень й захоплення держустанови під виглядом "руху антивакцинаторів". Зокрема вже під час війни:

він стверджував, що російську агресію нібито спричинили "треті країни", які спровокували Кремль;

назвав точну локацію перебування одного з українських підрозділів під час прямого ефіру;

організовував онлайн-курси "журналістики" під час яких навчав протидіяти мобілізації.

Псевдоактивісту повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України та шахрайстві.

Детальніше про те, хто такий Остап Стахів - в матеріалі РБК-Україна.